У ЗСУ готують нові бригади, частину з яких розгорнуть для захисту Києва — Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк каже, що частину з новостворених 10 бригад ЗСУ розмістять для захисту Києва.

ЗСУ створюють 10 нових бригад

The Economist пише, що одним з найневідкладніших завдань для командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Павлюка є підготовка десяти нових бригад для підготовки до наступу армії РФ.

За словами генерала, частину нових сил буде розгорнуто для захисту Києва.

Павлюк сказав, що за два з половиною роки після того, як російська армія опинилася у глухому куті на Київщині, вона не залишила своїх амбіцій остаточно взяти столицю.

Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому. Олександр Павлюк Командувач Сухопутних військ ЗСУ

В інтерв’ю The Economist Павлюк наголосив, що основною проблемою є недостатня кількість техніки, а не людей.

Він додав, що Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки, яку, як він сподівається, надасть Захід.

Загроза для Києва змінилася

Павлюк каже, що загроза Росії принципово відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, російська армія більше не може здійснювати масштабні атаки на кілька фронтів. Вона використовує ракети, які були вироблені лише за кілька тижнів до атак, а не ті, які були колись в її величезних запасах.

Збройні сили України також значно більші, ніж були, каже командувач.

Ця історія залишається стратегічним провалом Росії, — стверджує він. Поширити

За оцінками України, Росія втратила понад 400 000 убитими, полоненими і пораненими.

Втратити стільки солдатів, каже генерал, «для захоплення невеликої частини одного регіону непропорційно для будь-якого раціонального розуму». Проте історія показала, каже він, що Росією не керують раціональні уми.