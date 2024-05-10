В ВСУ готовят новые бригады, часть которых развернут для защиты Киева — Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк говорит, что часть из созданных 10 бригад ВСУ разместят для защиты Киева.

ВСУ создают 10 новых бригад

The Economist пишет, что одной из самых неотложных задач для командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Павлюка является подготовка десяти новых бригад для подготовки к наступлению армии РФ.

По словам генерала, часть новых сил будет развернута для защиты Киева.

Павлюк сказал, что через два с половиной года после того, как российская армия оказалась в тупике на Киевщине, она не оставила своих амбиций окончательно взять столицу.

Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем. Александр Павлюк Командующий Сухопутными войсками ВСУ

В интервью The Economist Павлюк подчеркнул, что основной проблемой является недостаточное количество техники, а не людей.

Он добавил, что Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую, как он надеется, предоставит Запад.

Угроза для Киева изменилась

Павлюк говорит, что угроза России принципиально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, российская армия больше не может совершать масштабные атаки на несколько фронтов. Она использует ракеты, которые были произведены всего за несколько недель до атак, а не те, которые были когда-то в ее огромных запасах.

Вооруженные силы Украины также значительно больше, чем были, говорит командующий.

Эта история остается стратегическим провалом России, — утверждает он. Поделиться

По оценкам Украины, Россия потеряла более 400 тысяч убитыми, пленными и ранеными.

Потерять столько солдат, говорит генерал, "для захвата небольшой части одного региона непропорционально любому рациональному разуму". Однако история показала, говорит он, что Россией не управляют рациональные умы.