Представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что в Белом доме не ожидают серьезных успехов оккупационной армии РФ во время запланированного масштабного наступления в Украине.

Белый дом не верит в успехи армии в масштабном наступлении в Украине

Не исключено, что в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги, но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и впоследствии приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года, — подчеркнул Кирби. Поделиться

Касаясь темы нового пакета военной помощи, который США выделили Украине вечером 10 мая, Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне работали в круглосуточном режиме, чтобы предоставить Киеву все необходимое для защиты от российской агрессии.

Что говорят украинские военные

По информации Генштаба ВСУ, сейчас продолжаются оборонные бои с целью отражения попыток оккупационной армии РФ вести наступление и продвигаться в глубь украинской территории в Харьковской области.