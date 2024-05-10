США не верят в серьезные успехи армии РФ в наступлении в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

США не верят в серьезные успехи армии РФ в наступлении в Украине

Бронетехника армии РФ
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Источник:  The Financial Times

Представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что в Белом доме не ожидают серьезных успехов оккупационной армии РФ во время запланированного масштабного наступления в Украине.

Белый дом не верит в успехи армии в масштабном наступлении в Украине

Не исключено, что в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги, но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и впоследствии приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года, — подчеркнул Кирби.

Касаясь темы нового пакета военной помощи, который США выделили Украине вечером 10 мая, Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне работали в круглосуточном режиме, чтобы предоставить Киеву все необходимое для защиты от российской агрессии.

Что говорят украинские военные

По информации Генштаба ВСУ, сейчас продолжаются оборонные бои с целью отражения попыток оккупационной армии РФ вести наступление и продвигаться в глубь украинской территории в Харьковской области.

В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику. Также, продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне — Стрелка, Пильное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево. Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы, — отмечают в Генштабе.

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