Представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что в Белом доме не ожидают серьезных успехов оккупационной армии РФ во время запланированного масштабного наступления в Украине.
Белый дом не верит в успехи армии в масштабном наступлении в Украине
Касаясь темы нового пакета военной помощи, который США выделили Украине вечером 10 мая, Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне работали в круглосуточном режиме, чтобы предоставить Киеву все необходимое для защиты от российской агрессии.
Что говорят украинские военные
По информации Генштаба ВСУ, сейчас продолжаются оборонные бои с целью отражения попыток оккупационной армии РФ вести наступление и продвигаться в глубь украинской территории в Харьковской области.
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