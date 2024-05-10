ВСУ отразили 91 атаку армии РФ на фронте в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 91 атаку армии РФ на фронте в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По информации Генштаба, в течение суток украинские военные 91 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 6 ракет, нанес 67 авиаударов и совершил 92 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

  • На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области.

  • На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

  • На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

  • На Херсонском направлении враг в течение суток наступательных действий не вел.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

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