Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 6 ракет, нанес 67 авиаударов и совершил 92 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.