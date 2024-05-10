Служба безопасности Украины задержала пятерых блоггеров в Киеве и области, которые снимали провокационные стримы об ВСУ и передавали врагу данные о базировании украинских военных.

Блоггеры работали на срыв мобилизации в Украине

По информации СБУ в Киевской области разоблачены пять блоггеров, которые осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу России, в частности работали на срыв мобилизации в Украине.

Они снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в том числе представителей военкоматов.

По информации СБУ, деструктивный контент массово подхватывали российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, в частности, для международной аудитории.

Информацию могли использовать для ракетно-дроновых ударов

Также, согласно сообщению, фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам нахождения Сил обороны.

Задержан киевлянин, который ездил на собственном авто и строил в ютубе вблизи мест пребывания военнослужащих ВСУ в столице. Во время онлайн-трансляций блоггер не только обнародовал локации, но и распространял фейки о военных в своих комментариях, говорится в сообщении. Поделиться

Еще один злоумышленник – водитель столичного такси, администрировавший целую сеть анонимных телеграмм-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов.

С помощью сети он "разгонял" кремлевские нарративы по мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении должностных лиц военкоматов, - уточняют В СБУ. Поделиться

Мужчина призвал к силовому сопротивлению представителям ТЦК

Третий фигурант – житель столицы, который на своих страницах в соцсетях призвал к срыву мобилизации посредством силового сопротивления представителям ТЦК.

Кроме того, согласно сообщению, двое жителей Киевской области "сливали" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров.

Часть подобных интернет-ресурсов координировалась с территории России.

Следователи Службы безопасности сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).