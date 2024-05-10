Служба безопасности Украины задержала пятерых блоггеров в Киеве и области, которые снимали провокационные стримы об ВСУ и передавали врагу данные о базировании украинских военных.
Блоггеры работали на срыв мобилизации в Украине
По информации СБУ в Киевской области разоблачены пять блоггеров, которые осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу России, в частности работали на срыв мобилизации в Украине.
Они снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в том числе представителей военкоматов.
По информации СБУ, деструктивный контент массово подхватывали российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, в частности, для международной аудитории.
Информацию могли использовать для ракетно-дроновых ударов
Также, согласно сообщению, фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам нахождения Сил обороны.
Еще один злоумышленник – водитель столичного такси, администрировавший целую сеть анонимных телеграмм-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов.
Мужчина призвал к силовому сопротивлению представителям ТЦК
Третий фигурант – житель столицы, который на своих страницах в соцсетях призвал к срыву мобилизации посредством силового сопротивления представителям ТЦК.
Кроме того, согласно сообщению, двое жителей Киевской области "сливали" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров.
Часть подобных интернет-ресурсов координировалась с территории России.
Следователи Службы безопасности сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
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