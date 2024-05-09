Ночью украинские БПЛА нанесли удар по двум перевалочным нефтебазам РФ.
Нефтебазы поставляют горючее российским войскам в Крыму
Дроны попали по двум нефтебазам в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Они перевалочные для поставки горючего российским войскам в Крыму, поскольку находятся неподалеку от полуострова.
В России подтвердили взрывы на нефтебазах
По информации оперативного штаба Краснодарского края страны агрессора, около 6 БПЛА были сбиты, однако несколько упало на территории нефтебазы.
Также в российских пабликах распространяется видео пожаров, возникших в результате прилетов.
Местные власти страны агрессорки заявили, что пожары ликвидируют 62 человека и более 100 единиц техники, а это значит, что пылает мощно.
Детали впечатления нефтебаз
Один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "ЛУКойл", в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива, но пожар не возник.
В то же время еще 7 беспилотников атаковали уже соседнюю нефтебазу – ООО "Темп", специализирующуюся на хранении мазута. На нефтебазе загорелись 3 цистерны с мазутом.
На момент публикации материала online.ua не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.
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