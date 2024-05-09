Дроны СБУ поразили две нефтебазы в России — источники
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Проиcшествия
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Дроны СБУ поразили две нефтебазы в России — источники

Пожар на нефтебазах
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Источник:  interfax.com.ua

Ночью украинские БПЛА нанесли удар по двум перевалочным нефтебазам РФ.

Нефтебазы поставляют горючее российским войскам в Крыму

Дроны попали по двум нефтебазам в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Они перевалочные для поставки горючего российским войскам в Крыму, поскольку находятся неподалеку от полуострова.

Сезон "хлопка" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ будет и дальше уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны, - сказали в источнике.

В России подтвердили взрывы на нефтебазах

По информации оперативного штаба Краснодарского края страны агрессора, около 6 БПЛА были сбиты, однако несколько упало на территории нефтебазы.

Также в российских пабликах распространяется видео пожаров, возникших в результате прилетов.

Местные власти страны агрессорки заявили, что пожары ликвидируют 62 человека и более 100 единиц техники, а это значит, что пылает мощно.

Детали впечатления нефтебаз

Один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "ЛУКойл", в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива, но пожар не возник.

В то же время еще 7 беспилотников атаковали уже соседнюю нефтебазу – ООО "Темп", специализирующуюся на хранении мазута. На нефтебазе загорелись 3 цистерны с мазутом.

На момент публикации материала online.ua не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

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