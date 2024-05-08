В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза после мощных взрывов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза после мощных взрывов — видео

Артем Лисогор / Луганская ОВА
пожар
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Во временно оккупированном Луганске разразился масштабный пожар 7 мая. Там сгорела нефтебаза, которую использовала русская армия.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Луганске

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, в Луганске пожарные не смогли ликвидировать возгорание, вчера вспыхнувшее на местной нефтебазе.

В результате пожара продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена. Лысогор отмечает, что оккупанты ищут виновников пожара. В сети предполагают, что могли быть действия украинских защитников, но этого подтверждения нет.

Заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее. Придется прокладывать новую логистическую цепь и хранить топливо еще дальше линии фронта, — отмечает председатель Луганской ОВА.

Что известно о взрывах в Луганске 7 мая

7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

13 апреля в районе «Луганского машиностроительного завода-100» раздались взрывы. Известно, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.

Позже стало известно, что там был ликвидирован командир 59-й бригады оккупационной армии РФ Павл Кропотов.

Также в ночь на 4 декабря 2023 года во временно оккупированном Луганске была совершена атака на нефтебазу. Там горел один из резервуаров, был мощный пожар.

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