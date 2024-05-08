В окупованому Луганську згоріла нафтобаза після потужних вибухів — відео

У тимчасово окупованому Луганську сплахнула масштабна пожежа 7 травня. Там згоріла нафтобаза, яку використовувала російська армія.

Що відомо про пожежу на нафтобазі в Луганську

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, у Луганську пожежники не змогли ліквідувати загоряння, яке вчора спалахнуло на місцевій нафтобазі.

Внаслідок пожежі продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована. Лисогор зазначає, що окупанти шукають винуватців пожежі. У мережі припускають, що могли бути дії українських захисників, але підтвердження цього немає.

Заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту, — зазначає голова Луганської ОВА. Поширити

Що відомо про вибухи в Луганську 7 травня

7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.

Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.

13 квітня в районі «Луганського машинобудівному заводу-100» пролунали вибухи. Відомо, що що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.

Пізніше стало відомо, що там було ліквідовано командира 59-ї бригади окупаційної армії РФ Павла Кропотова.

Також у ніч проти 4 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Луганську було здійснено атаку на нафтобазу. Там горів один із резервуарів, була потужна пожежа.