Дрони СБУ вразили дві нафтобази в Росії — джерела

Вночі українські БПЛА завдали удару по двох перевалювальних нафтобазах РФ.
Нафтобази постачають пальне російським військам у Криму
Дрони поцілили по двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Вони є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.
У Росії підтвердили вибухи на нафтобазах
За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю країни агрессора близько 6 БПЛА були збиті, проте дещо впало на території нафтобази.
Також у російських пабліках поширюється відео пожеж, що виникли внаслідок прильотів.
Місцева влада країни агресорки заявила, що пожежі ліквідовують 62 людини й понад 100 одиниць техніки, а це означає, що палає потужно.
Деталі враження нафтобаз
Один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", унаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, але пожежа не виникла.
Водночас ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу — ТОВ "Темп", яка спеціалізується на зберіганні мазуту. На нафтобазі загорілися 3 цистерни з мазутом.
На момент публікації матеріалу online.ua не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.
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