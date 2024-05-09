Дрони СБУ вразили дві нафтобази в Росії — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони СБУ вразили дві нафтобази в Росії — джерела

Пожежа на нафтобазах
Джерело:  interfax.com.ua

Вночі українські БПЛА завдали удару по двох перевалювальних нафтобазах РФ.

Нафтобази  постачають пальне російським військам у Криму

Дрони поцілили по двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Вони є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.

Сезон "бавовни" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни, — сказали у джерелі.

У Росії підтвердили вибухи на нафтобазах

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю країни агрессора близько 6 БПЛА були  збиті, проте дещо впало на території нафтобази. 

Також у російських пабліках поширюється відео пожеж, що виникли внаслідок прильотів.

Місцева влада країни агресорки заявила, що пожежі ліквідовують 62 людини й понад 100 одиниць техніки, а це означає, що палає потужно.

Деталі враження нафтобаз

Один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", унаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, але пожежа не виникла. 

Водночас ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу — ТОВ "Темп", яка спеціалізується на зберіганні мазуту. На нафтобазі загорілися 3 цистерни з мазутом.

На момент публікації матеріалу online.ua не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

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