Армія РФ скинула вибухівку на автівку з людьми в Донецькій області
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Україна
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Армія РФ скинула вибухівку на автівку з людьми в Донецькій області

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Джерело:  Прокуратура Донецької області

5 травня близько 09:00 війська РФ вдарили у Покровському районі, поранені троє людей, які в момент обстрілу перебували в автівці.

Росія атакувала Покровський район Донецької області

Як зазначається, 5 травня близько 09:00, війська РФ вкотре вдарили по Покровському району. Влучання відбулось по території с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади.

З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росія продовжує атакувати Донецьку область

2 травня російські війська обстріляли село Мемрик Донецької області. Під час атаки РФ загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Серед загиблих — 12-річна дитина.

Також раніше у Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних.

26 лютого 2024 року армія держави-агресора обстріляла зі ствольної артилерії м. Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району. Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок.

Як зазначається, з мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

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