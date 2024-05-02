Часів Яр на Донеччині стоїть спустошений після місяців російських атак. Колись в ньому проживало 12 тис мешканців, а зараз місто майже безлюдне.

Наслідки ударів росіян по Часовому Яру

На кадрах відео з безпілотника, які отримало Associated Press, видно, як у місті майже не залишилося недоторканої будівлі.

Повідомляється, що апокаліптичні руйнування нагадують міста Бахмут і Авдіївку, які РФ захопила після місяців бомбардувань і величезних втрат.

Кадри на відео були зняті у понеділок, 29 квітня. На них не видно ні солдатів, ні цивільних, окрім одного чоловіка, який йшов по дорозі між зруйнованими спорудами.

Стратегічно важливе місто Часів Яр вже протягом кількох місяців зазнає атак російських військ.

Як пише AP, його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якого вона зможе атакувати інші міста, що утворюють кістяк східної оборони України.

Це дозволить РФ здійснити потенційно ширший наступ, який, як кажуть українські посадовці, може відбутися вже у травні.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив 1 травня в ефірі телемарафону, що в Часовому Яру в «дуже важких умовах» залишаються 682 жителі. Він сказав, що ті, хто залишився, більше року не мають води та світла, і що гуманітарній допомозі «все важче» дістатися до них.

Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 14 квітня заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня в інтерв'ю для NBC News також заявив, що Росія планує захопити місто до цієї дати, а у червні почати контрнаступ.