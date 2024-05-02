Журналисты AP показали видео разрушенного Часового Яра в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты AP показали видео разрушенного Часового Яра в Донецкой области

Часов Яр
Read in English
Читати українською
Источник:  Associated Press

Часов Яр в Донецкой области стоит опустошенный после месяцев российских атак. Когда-то в нем проживало 12 тыс. жителей, а сейчас город почти безлюдный.

Последствия ударов россиян по Часовом Яру

На кадрах видео из беспилотника, полученных Associated Press, видно, как в городе почти не осталось нетронутым зданием.

Сообщается, что апокалиптические разрушения напоминают города Бахмут и Авдеевку, захватившие РФ после месяцев бомбардировок и огромных потерь.

Кадры на видео были сняты в понедельник, 29 апреля. На них не видно ни солдат, ни гражданских, кроме одного мужчины, который шел по дороге между разрушенными сооружениями.

Стратегически важный город Часов Яр уже в течение нескольких месяцев подвергается атакам российских войск.

Как пишет AP, его восторг даст России контроль над вершиной холма, с которого она сможет атаковать другие города, образующие остов восточной обороны Украины.

Это позволит РФ осуществить потенциально более широкое наступление, которое, как говорят чиновники, может произойти уже в мае.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил 1 мая в эфире телемарафона, что в Часовом Яру в «очень тяжелых условиях» остаются 682 жителя.

Он сказал, что оставшиеся больше года не имеют воды и света, и что гуманитарной помощи «все труднее» добраться до них.

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 апреля заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля в интервью NBC News также заявил, что Россия планирует захватить город к этой дате, а в июне начать контрнаступление.

22 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин говорил, что город и его окрестности пытаются штурмовать 20-25 тысяч военнослужащих РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ пытается уничтожить Часов Яр авиабомбами — спикер ОСГВ "Хортица"
Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Часов Яр и окрестности штурмуют 20-25 тысяч военных РФ — ОСУВ "Хортица"
Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему РФ стремится любой ценой захватить Часов Яр — ответ западных аналитиков
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?