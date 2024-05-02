Часов Яр в Донецкой области стоит опустошенный после месяцев российских атак. Когда-то в нем проживало 12 тыс. жителей, а сейчас город почти безлюдный.

Последствия ударов россиян по Часовом Яру

На кадрах видео из беспилотника, полученных Associated Press, видно, как в городе почти не осталось нетронутым зданием.

Сообщается, что апокалиптические разрушения напоминают города Бахмут и Авдеевку, захватившие РФ после месяцев бомбардировок и огромных потерь.

Кадры на видео были сняты в понедельник, 29 апреля. На них не видно ни солдат, ни гражданских, кроме одного мужчины, который шел по дороге между разрушенными сооружениями.

Стратегически важный город Часов Яр уже в течение нескольких месяцев подвергается атакам российских войск.

Как пишет AP, его восторг даст России контроль над вершиной холма, с которого она сможет атаковать другие города, образующие остов восточной обороны Украины.

Это позволит РФ осуществить потенциально более широкое наступление, которое, как говорят чиновники, может произойти уже в мае.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил 1 мая в эфире телемарафона, что в Часовом Яру в «очень тяжелых условиях» остаются 682 жителя. Он сказал, что оставшиеся больше года не имеют воды и света, и что гуманитарной помощи «все труднее» добраться до них.

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 апреля заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля в интервью NBC News также заявил, что Россия планирует захватить город к этой дате, а в июне начать контрнаступление.