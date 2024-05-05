Армия РФ сбросила взрывчатку на автомобиль с людьми в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила взрывчатку на автомобиль с людьми в Донецкой области

авто
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

5 мая около 09:00 войска РФ ударили в Покровском районе, ранены три человека, которые в момент обстрела находились в автомобиле.

Россия атаковала Покровский район Донецкой области

Как отмечается, 5 мая около 09:00, войска РФ в очередной раз ударили по Покровскому району. Попадание произошло по территории с. Михайловка Новогродовской территориальной общины.

С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщин 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Россия продолжает атаковать Донецкую область

2 мая российские войска обстреляли деревню Мемрик Донецкой области. Во время атаки РФ погибли два человека, еще два получили ранения. Среди погибших — 12-летний ребенок.

Также ранее в Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое гражданских.

26 февраля 2024 года армия государства-агрессора обстреляла из ствольной артиллерии г. Красногоровка и села Романовку и Константиновку Покровского района. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице возле собственных домов.

Как отмечается, с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждан доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

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