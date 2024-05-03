Солдаты РФ убили трех мирных украинцев в Донецкой области

Российские захватчики продолжают активно обстреливать Донецкую область. По состоянию на 16:00 известно о 3 погибших и 5 раненых гражданских.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, начиная с утра 3 мая 2024 оккупационные войска РФ обстреливают Покровский и Бахмутский районы.

В городе Курахово, который враг, вероятно, обстрелял с использованием РСЗО "Ураган", погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина 33 и 48 лет, — сказано в сообщении. Поделиться

Более того, под удар армии РФ попал город Часов Яр, где от атаки FPV-дрона на улице погиб 55-летний житель, еще двое граждан в возрасте 46 и 53 лет получили травмы.

Кроме того, на собственном дворе в результате артиллерийских обстрелов села Нетайлово получил телесные повреждения 71-летний пенсионер.

Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, — сказано в заявлении прокуратуры. Поделиться

Россия снова атаковала Харьков

Армия РФ снова нанесла мощный удар по частному центру Харькова. По предварительным данным, погибла женщина пенсионного возраста.

Об этом первым сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, враг разрушил несколько домов, под завалами еще могут находиться люди.

Продолжается поисково-спасательная операция. Также известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.