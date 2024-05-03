ГУР осуществило масштабную кибератаку на сети связи в Татарстане — источник

Киберспециалисты Главного управления разведки проводят масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в Татарстане 3 мая.

Что известно о кибератаке ГУР на Татарстан

Как отмечается, объектами стали сети связи в Албуге — основной экономической зоне, где размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.

Благодаря DDоS-атаке ГУР заблокировали работу:

интернет-сети в Татарстане и Казани;

мобильного оператора МТС;

крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком";

регионального оператора связи "Уфанет".

В Таттелекоме сказали, что это самая мощная кибератака на сетевую инфраструктуру за всю их историю. Она проходит со 2 мая.

Местные пользователи не могут зайти в интернет и жалуются на работу как веб-ресурсов, так и приложений. А отдельные клиенты сказали, что не могут открыть двери в подъезде, домофоном которых управляют специальные приложения. Сообщается и о сбоях в работе интернет-мессенджеров.

"Алабуга" — особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Татарстане. Занимает площадь 3903,5 га. По данным на 2019 год "Алабуга" являлась крупнейшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России, приносившей 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ в РФ, что обеспечивает 39% частных инвестиций в российские ОЭЗ.

Предыдущие кибератаки ГУР

В ночь на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".

По результатам кибератаки причинен существенный ущерб АО "МТТ", сервисы предприятия до сих пор не работают во многих регионах России, на что жалуются клиенты компании.

В частности, провайдер приостановил работу в:

Москве,

Самаре,

Санкт-Петербург,

Хабаровскую,

Нижнем Новгороде,

Ростовые на Дону,

Волги,

Уфи,

Калининграде.