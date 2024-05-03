ГУР здійснило масштабну кібератаку на мережі звʼязку в Татарстані — джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки проводять масштабну атаку на інтернет-провайдери та оператори зв'язку в Татарстані 3 травня.

Що відомо про кібератаку ГУР на Татарстан

Як зазначається, об’єктами стали мережі зв’язку в Албузі — основній економічній зоні, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

Завдяки DDоS-атаці ГУР заблокували роботу:

інтернет-мережі в Татарстані та Казані;

мобільного оператора МТС;

найбільшого оператора зв’язку ПАО «Таттелеком»;

регіонального оператора зв’язку «Уфанет».

У Таттелекомі сказали, що це найпотужніша кібератака на мережеву інфраструктуру за всю їхню історію. Вона триває з 2 травня.

Місцеві користувачі не можуть зайти в інтернет і скаржаться на роботу як вебресурсів, так і застосунків. А окремі клієнти сказали, що не можуть відчинити двері у під’їзді, домофоном яких керують спеціальні застосунки. Повідомляється і про збої в роботі інтернет-месенджерів.

"Алабуга" — особлива економічна зона (ОЕЗ) промислово-виробничого типу в Татарстані. Займає площу 3903,5 га. За даними на 2019 рік "Алабуга" була найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії, що приносила 59% сукупної виручки і 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ в РФ, що забезпечує 39% приватних інвестицій в російські ОЕЗ.

Попередні кібератаки ГУР

У ніч проти 27 квітня українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

За результатами кібератаки завдано суттєвої шкоди АТ "МТТ", сервіси підприємства досі не працюють в багатьох регіонах Росії, на що скаржаться клієнти компанії.

Зокрема провайдер призупинив роботу у:

Москві,

Самарі,

Санкт-Петербурзі,

Хабаровську,

Нижньому Новгороді,

Ростові на Дону,

Волзі,

Уфі,

Калінінграді.