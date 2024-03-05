Міноборони РФ досі не може повернути власний сайт до роботи після кібератаки — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони РФ досі не може повернути власний сайт до роботи після кібератаки — ГУР

хакер
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, військове відомство країни-агресорки РФ досі не може відновити роботу власного сайту після кібератаки фахівців ГУР. 

Що відомо про наслідки кібератаки ГУР на сайт міноборони РФ

Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить”, - йдеться у заяві ГУР.

У розвідці зазначили, що не працюють також сервіси я IP-телефонії, домени міноборони країни-агресорки та сервери, за допомогою яких здійснювався електронний документообіг окупаційної армії РФ.

Що відомо про кібератаку ГУР на сайт міноборони РФ

Головне управління розвідки МО України зламало міноборони Росії.

Кіберфахівці ГУР реалізували чергову успішну спецоперацію проти Росії - в результаті DDoS-атаки вдалося отримати доступ до серверів міністерства оборони РФ.

Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, що циркулювали між 2 тис структурних одиниць силового відомства Росії, - зазначили в розвідці.

У ГУР підкреслили, що робота в кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання та параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів і посадових осіб держави-агресора, триває.

Це значні обсяги даних. Мова як про персональні дані керівництва Міноборони РФ, так і про цінну інформацію в контексті програмного забезпечення, що дозволить продовжувати подібні операції. Звичайно, мова не йде про повне знищення їхньої цифрової інфраструктури, але це вагомі здобутки. Це важлива база даних, яка дозволить продовжувати такі дії в більших масштабах, - підкреслив представник ГУР Андрій Юсов.

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