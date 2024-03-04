Кіберфахівці ГУР зламали Міноборони Росії — перші подробиці

У результаті DDoS-атаки кіберфахівцям української розвідки вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. Це була ще одна успішна операція команди ГУР проти країни-агресорки.

ГУР зламало Міноборони Росії. Що наразі відомо

У розпорядженні розвідників опинилося програмне забезпечення для захисту інформації та шифрування, яким користувалося вороже відомства, а також масив секретної службової документації вказаного міністерства.

Що важливо розуміти, мовиться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ＞2000 структурних одиниць Міноборони РФ.

Це дає можливість встановити повну будову системи відомства та його ланок.

Окрім того, наголошується, що аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів міністерства, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ».

Ба більше, кіберфахівці ГУР змогли дістати службову документацію заступника глави Міноборони РФ Сергія Шойгу ― Іванова Тимура Вадимовича.

За словами розвідників, саме відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

Робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі ― буде! — обіцяють у ГУР. Поширити

ГУР уже здійснювало кібератаки на Міноборони РФ

Як уже згадувалося раніше, 30 січня кіберфахівці ГУР "поклали" сервер Міністерства оборони Росії, що використовувався для спецзв'язку.

У результаті успішної операції вдалося заблокувати обмін даними між підрозділами відомства, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.