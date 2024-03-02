Як Україні перемогти РФ. Боєць ГУР Махно описав чітку формулу

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ “Артан” з позивним “Махно” нагадує про те, що кожний українець повинен робити все можливе заради нашої спільної перемоги над Росією. Про це він заявив в інтерв'ю online.ua.
Український народ не повинен розраховувати лише на ЗСУ
Як вважає “Махно”, обов’язок кожного свідомого українця полягає в тому, щоб зробити максимум заради остаточно розгрому Росії.
Це означає, що кожен з нас повинен брати участь у війні: як на фронті, так і в тилу.
На переконання “Махно”, і воїн ЗСУ, який ризикує своїм життям на полі бою, і українські громадяни, які тримають тил, повинні об’єднатися, щоб подолати ворога, адже іншого шляху до перемоги просто немає.
Внутрішній ворог не повинен зупинити українців
«Махно» звертає увагу на те, що у кожного народу є свої герої-патріоти, якими можна пишатися, однак колаборантів також вистачає.
Попри те, що Україна зіткнулася з проблемою зрадників та внутрішніх ворогів, вона не повинна зневірюватися та опускати руки.
Звичайно, також є категорія людей, які виїхали з України, вже десь облаштувалися, і їх вже нічого не обходить.
Попри те, що у нас різношерстне суспільство, більшість українців все одно віданні ідеї перемоги над Росією.
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