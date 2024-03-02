Як Україні перемогти РФ. Боєць ГУР Махно описав чітку формулу

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ “Артан” з позивним “Махно” нагадує про те, що кожний українець повинен робити все можливе заради нашої спільної перемоги над Росією. Про це він заявив в інтерв'ю online.ua.

Український народ не повинен розраховувати лише на ЗСУ

Як вважає “Махно”, обов’язок кожного свідомого українця полягає в тому, щоб зробити максимум заради остаточно розгрому Росії.

Це означає, що кожен з нас повинен брати участь у війні: як на фронті, так і в тилу.

Якщо ми разом живемо у мирний час і будуємо державу, то так повинно бути і під час війни.Так само і зараз, під час війни, кожен повинен бути частинкою тої сім'ї. Бо ми, по суті, це — одна велика сім'я. Махно Боєць “Артану”

На переконання “Махно”, і воїн ЗСУ, який ризикує своїм життям на полі бою, і українські громадяни, які тримають тил, повинні об’єднатися, щоб подолати ворога, адже іншого шляху до перемоги просто немає.

Це проблема кожного з нас. І кожен повинен усвідомити і долучатися до того, щоб ми могли перемогти ворога у цій війні, — пояснив боєць “Артану”. Поширити

Внутрішній ворог не повинен зупинити українців

«Махно» звертає увагу на те, що у кожного народу є свої герої-патріоти, якими можна пишатися, однак колаборантів також вистачає.

Попри те, що Україна зіткнулася з проблемою зрадників та внутрішніх ворогів, вона не повинна зневірюватися та опускати руки.

Звичайно, також є категорія людей, які виїхали з України, вже десь облаштувалися, і їх вже нічого не обходить.

У нас в суспільстві є як і патріоти, так і колаборанти, які ще приховані і живуть поміж людей в українському суспільстві.Одні себе видають, інші не видають і тримають все в собі. Вони будуть мовчати, але у них переконання по-суті колаборантські, — наголосив “Махно”. Поширити