Боєць Махно розкрив філософію підрозділу ГУР “Артан”

Український військовий “Махно” підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Артан” заявив, що його побратими — всі як одна сім'я. І ця єдність є основою філософії його підрозділу.

У підрозділі «Артан» всі як одна сім'я

Воїн «Махно» з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони населеного пункту, де він проживав. Його завдання було — брати участь в охороні місцевого аеропорту.

Згодом, коли вже стало зрозуміло, що ворог до його міста не зайде, він вирішив взяти участь у бойових діях.

«Махно» каже, що вже давно думав про роботу в Головному управлінні розвідки, тому вживав всіх заходів для того, щоб до нього потрапити.

Йому потрібно було чогось більшого, а більшого — це брати участь у спецопераціях . Хлопці, які були разом з ним в територіальній обороні, до того часу вже були в цьому підрозділі, у тому числі і командир.

Я зрозумів філософію Командира, що в нього ставлення до особового складу дружнє. Він побудував у підрозділі такі стосунки, що ми фактично як одна сім'я, — каже він. Поширити

Братерство в підрозділі «Артан»

Крім того, військовий із позивним «Махно» повідомив, що свідомо йшов на те, що може статися будь-що, що можна і загинути, і бути пораненим. Але він, як людина віруюча, вважає, що це не від нього залежить. У кожного є своя доля, і у кожного є свій час.

Фактично це реальне братерство в цьому підрозділі . У нас якщо поранення, то все робиться для того, щоб людину лікувати. Якщо у нас похорони, то весь підрозділ бере участь в них. Махно Боєць “Артану”