Боєць Махно розкрив філософію підрозділу ГУР “Артан”
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць Махно розкрив філософію підрозділу ГУР “Артан”

Боець "Артану"
Джерело:  online.ua

Український військовий “Махно” підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Артан” заявив, що його побратими — всі як одна сім'я. І ця єдність є основою філософії його підрозділу.

У підрозділі «Артан» всі як одна сім'я

Воїн «Махно» з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони населеного пункту, де він проживав. Його завдання було — брати участь в охороні місцевого аеропорту.

Згодом, коли вже стало зрозуміло, що ворог до його міста не зайде, він вирішив взяти участь у бойових діях.

«Махно» каже, що вже давно думав про роботу в Головному управлінні розвідки, тому вживав всіх заходів для того, щоб до нього потрапити.

Йому потрібно було чогось більшого, а більшого — це брати участь у спецопераціях. Хлопці, які були разом з ним в територіальній обороні, до того часу вже були в цьому підрозділі, у тому числі і командир.

Я зрозумів філософію Командира, що в нього ставлення до особового складу дружнє. Він побудував у підрозділі такі стосунки, що ми фактично як одна сім'я, — каже він.

Братерство в підрозділі «Артан»

Крім того, військовий із позивним «Махно» повідомив, що свідомо йшов на те, що може статися будь-що, що можна і загинути, і бути пораненим. Але він, як людина віруюча, вважає, що це не від нього залежить. У кожного є своя доля, і у кожного є свій час.

Фактично це реальне братерство в цьому підрозділі. У нас якщо поранення, то все робиться для того, щоб людину лікувати. Якщо у нас похорони, то весь підрозділ бере участь в них.

Махно

Махно

Боєць “Артану”

Якщо бійцям підрозділу після якоїсь спецоперації дають відпустку на відновлення, то, каже «Махно», ти тиждень посидиш вдома, тебе вже тягне назад, не вистачає побратимів та тієї обстановки. Коли дні народження у побратимів, то в групі підрозділу пишуть, що: "Вітає сім'я «Артан».

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