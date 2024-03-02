Боец Махно раскрыл философию подразделения ГУР "Артан"

Украинский военный "Махно" подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" заявил, что его собратья — все как одна семья. И это единство является основой философии его подразделения.

В подразделе "Артан" все как одна семья

Воин «Махно» с первых дней полномасштабного вторжения включился в территориальную оборону населенного пункта, где он проживал. Его задача была участвовать в охране местного аэропорта.

Впоследствии, когда стало ясно, что враг в его город не зайдет, он решил принять участие в боевых действиях.

«Махно» говорит, что уже давно думал о работе в Главном управлении разведки, поэтому принимал все меры для того, чтобы в него попасть.

Ему нужно было чего-то большего, а большего — это участвовать в спецоперациях . Ребята, находившиеся вместе с ним в территориальной обороне, к тому времени уже были в этом подразделении, в том числе и командир.

Я понял философию Командира, что у него отношение к личному составу дружественно. Он построил в подразделении такие отношения, что мы фактически как одна семья, говорит он. Поделиться

Братство в подразделении «Артан»

Кроме того, военный с позывным «Махно» сообщил, что сознательно шел на то, что может произойти что угодно, что можно и погибнуть, и быть раненым. Но он, как верующий человек, считает, что это не от него зависит. У каждого есть своя судьба, и у каждого есть свое время.

Фактически это реальное братство в этом подразделе . У нас если ранения, то все делается для того, чтобы лечить человека. Если у нас похороны, то все подразделение участвует в них. Махно Боец "Артана"