Боец Махно раскрыл философию подразделения ГУР "Артан"

Украинский военный "Махно" подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" заявил, что его собратья — все как одна семья. И это единство является основой философии его подразделения.
В подразделе "Артан" все как одна семья
Воин «Махно» с первых дней полномасштабного вторжения включился в территориальную оборону населенного пункта, где он проживал. Его задача была участвовать в охране местного аэропорта.
Впоследствии, когда стало ясно, что враг в его город не зайдет, он решил принять участие в боевых действиях.
«Махно» говорит, что уже давно думал о работе в Главном управлении разведки, поэтому принимал все меры для того, чтобы в него попасть.
Ему нужно было чего-то большего, а большего — это участвовать в спецоперациях . Ребята, находившиеся вместе с ним в территориальной обороне, к тому времени уже были в этом подразделении, в том числе и командир.
Братство в подразделении «Артан»
Кроме того, военный с позывным «Махно» сообщил, что сознательно шел на то, что может произойти что угодно, что можно и погибнуть, и быть раненым. Но он, как верующий человек, считает, что это не от него зависит. У каждого есть своя судьба, и у каждого есть свое время.
Если бойцам подразделения после какой-то спецоперации дают отпуск на восстановление, то, говорит «Махно», ты неделю посидишь дома, тебя уже тянет назад, не хватает собратьев и обстановки. Когда дни рождения у собратьев, то в группе подразделения пишут, что: "Приветствует семья "Артан".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-