ГУР заявляет о конфликте РФ и Беларуси касательно РСЗО «Град»
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР заявляет о конфликте РФ и Беларуси касательно РСЗО «Град»

ГУР
РСЗО «Град»
Читати українською

ГУР МОУ получило данные о том, что предприятия стран-агрессорок России и Беларуси не смогли прийти к согласию в вопросе стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня «Град».

РФ и Беларусь не договорились относительно цены изготовления деталей к РСЗО «Град»

В контракте речь шла о том, что белорусский подрядчик, ОАО «Волатавто», обязан передать 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО «Град» продукции российскому заказчику ― ЗАО «Специальное конструкторское бюро».

Что важно понимать, говорится о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.

Однако, как узнали украинские разведчики, во время встречи сторон вспыхнул серьезный конфликт.

Как оказалось, когда представители Беларуси представили россиянам бумаги с расчетами, стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли выход для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий. Это будет означать снижение качества продукции, а значит, повышенные рисков использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО «Град».

ГУР обращает внимание на то, что упомянутые российское и белорусское предприятия находятся под действием международных санкций.

Что такое РСЗО «Град»

РСЗО «Град» – это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

Она была создана с целью поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Армия РФ активно использует РСЗО «Град» в войне против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов заставил россиян сдаться в плен. Боец "Махно" подразделения ГУР "Артан" о неизвестных деталях спецопераций
Боец "Махно"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР озвучили фамилии, причастные к проведению спецоперации "Майдан-3" против Украины
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР подтвердило атаку на российский ЗРГК "Панцирь-С1" – видео
ГУР
Панцирь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?