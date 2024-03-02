ГУР заявляет о конфликте РФ и Беларуси касательно РСЗО «Град»

ГУР МОУ получило данные о том, что предприятия стран-агрессорок России и Беларуси не смогли прийти к согласию в вопросе стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня «Град».
РФ и Беларусь не договорились относительно цены изготовления деталей к РСЗО «Град»
В контракте речь шла о том, что белорусский подрядчик, ОАО «Волатавто», обязан передать 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО «Град» продукции российскому заказчику ― ЗАО «Специальное конструкторское бюро».
Что важно понимать, говорится о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.
Однако, как узнали украинские разведчики, во время встречи сторон вспыхнул серьезный конфликт.
Как оказалось, когда представители Беларуси представили россиянам бумаги с расчетами, стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.
ГУР обращает внимание на то, что упомянутые российское и белорусское предприятия находятся под действием международных санкций.
Что такое РСЗО «Град»
РСЗО «Град» – это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
Она была создана с целью поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
Армия РФ активно использует РСЗО «Град» в войне против Украины.
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