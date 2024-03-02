ГУР заявляє про конфлікт на переговорах РФ і Білорусі щодо РСЗВ «Град»

ГУР МОУ отримало дані про те, що підприємства країн-агресорок Росії та Білорусі не змогли дійти згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню «Град».

РФ та Білорусь не сторгувались у питанні виготовлення деталей до РСЗВ «Град»

У контракті йшлося про те, що білоруський підрядник, ВАТ «Волатавто», забов’язаний передати 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ «Град» продукції російському замовникові ― ЗАТ «спєциальноє конструкторскоє бюро».

Що важливо розуміти, мовиться про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

Однак, як дізналися українські розвідники, під час зустрічі сторін спалахнув серйозний конфлікт.

Як виявилося, коли представники Білорусі представили росіянам папери з розрахунками, то вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли «вихід» для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже ― підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ «Град». Поширити

ГУР звертає увагу на те, що згадані російське та білоруське підприємства перебувають під дією міжнародних санкцій.

Що таке РСЗВ «Град»

РСЗВ «Град» — це радянська та російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм.

ЇЇ було створено з метою ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань у різних умовах бойової обстановки.