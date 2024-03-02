Как Украине победить РФ. Боец ГУР Махно описал четкую формулу
Категория
Украина
Дата публикации

Как Украине победить РФ. Боец ГУР Махно описал четкую формулу

Артан
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Источник:  online.ua

Боец подразделения активных действий ГУР МОУ “Артан” с позывным “Махно” напоминает о том, что каждый украинец должен делать все возможное ради нашей общей победы над Россией. Об этом он заявил в интервью online.ua.

Украинский народ не должен рассчитывать только на ВСУ

Как считает "Махно", обязанность каждого сознательного украинца заключается в том, чтобы сделать максимум ради окончательно разгрома России.

Это значит, что каждый из нас должен участвовать в войне: как на фронте, так и в тылу.

Если мы вместе живем в мирное время и строим государство, то так должно быть и во время войны. Так же и сейчас, во время войны, каждый должен быть частицей этой семьи. Потому что мы, по сути, это одна большая семья.

Махно

Махно

Боец "Артана"

По убеждению “Махно”, и рискующий своей жизнью на поле боя воин ВСУ и украинские граждане, которые держат тыл, должны объединиться, чтобы преодолеть врага, ведь другого пути к победе просто не существует.

Это проблема каждого из нас. И каждый должен осознать и приобщаться к тому, чтобы мы могли победить врага в этой войне, — объяснил боец "Артана".

Внутренний враг не должен остановить украинцев

«Махно» обращает внимание на то, что у каждого народа есть свои герои-патриоты, которыми можно гордиться, однако коллаборантов тоже хватает.

Несмотря на то, что Украина столкнулась с проблемой предателей и внутренних врагов, она не должна отчаиваться и опускать руки.

Конечно, также есть категория выехавших из Украины людей, которые где-то обустроились, и их уже ничего не волнует.

У нас в обществе есть как и патриоты, так и коллаборанты, которые еще скрыты и живут среди людей в украинском обществе. Одни себя выдают, другие не выдают и держат все в себе. Они будут молчать, но у них убеждения по сути коллаборантские, — подчеркнул "Махно".

Несмотря на то, что у нас разношерстное общество, большинство украинцев все равно преданы идее победы над Россией.

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