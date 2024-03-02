Как Украине победить РФ. Боец ГУР Махно описал четкую формулу

Боец подразделения активных действий ГУР МОУ “Артан” с позывным “Махно” напоминает о том, что каждый украинец должен делать все возможное ради нашей общей победы над Россией. Об этом он заявил в интервью online.ua.
Украинский народ не должен рассчитывать только на ВСУ
Как считает "Махно", обязанность каждого сознательного украинца заключается в том, чтобы сделать максимум ради окончательно разгрома России.
Это значит, что каждый из нас должен участвовать в войне: как на фронте, так и в тылу.
По убеждению “Махно”, и рискующий своей жизнью на поле боя воин ВСУ и украинские граждане, которые держат тыл, должны объединиться, чтобы преодолеть врага, ведь другого пути к победе просто не существует.
Внутренний враг не должен остановить украинцев
«Махно» обращает внимание на то, что у каждого народа есть свои герои-патриоты, которыми можно гордиться, однако коллаборантов тоже хватает.
Несмотря на то, что Украина столкнулась с проблемой предателей и внутренних врагов, она не должна отчаиваться и опускать руки.
Конечно, также есть категория выехавших из Украины людей, которые где-то обустроились, и их уже ничего не волнует.
Несмотря на то, что у нас разношерстное общество, большинство украинцев все равно преданы идее победы над Россией.
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