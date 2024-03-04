Киберспециалисты ГУР взломали Минобороны России — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР взломали Минобороны России — первые подробности

ГУР
кибератака
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В результате DDoS-атаки киберспециалистам украинской разведки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ. Это была еще одна успешная операция команды ГУР против страны-агрессорки.

ГУР взломало Минобороны России. Что известно

В распоряжении разведчиков оказалось программное обеспечение защиты информации и шифрования, которым пользовалось вражеское ведомства, а также массив секретной служебной документации указанного министерства.

Что важно понимать, речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между 2000 структурных единиц Минобороны РФ.

Это позволяет установить полное строение системы ведомства и его звеньев.

Кроме того, сообщается, что анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений министерства, а также заместителей, помощников, специалистов всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием «бюрократъ».

Более того, киберспециалисты ГУР смогли получить служебную документацию заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу ― Иванова Тимура Вадимовича.

По словам разведчиков, именно сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной.

Работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается. Продолжение следует! – обещают в ГУР.

ГУР уже осуществляло кибератаки на Минобороны РФ

Как уже упоминалось ранее, 30 января киберспециалисты ГУР "положили" используемый для спецсвязи сервер Министерства обороны России.

В результате успешной операции удалось заблокировать обмен данными между подразделениями ведомства, пользовавшимися указанным расположенным в Москве сервером.

Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

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