Киберспециалисты ГУР взломали Минобороны России — первые подробности

В результате DDoS-атаки киберспециалистам украинской разведки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ. Это была еще одна успешная операция команды ГУР против страны-агрессорки.
ГУР взломало Минобороны России. Что известно
В распоряжении разведчиков оказалось программное обеспечение защиты информации и шифрования, которым пользовалось вражеское ведомства, а также массив секретной служебной документации указанного министерства.
Что важно понимать, речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между 2000 структурных единиц Минобороны РФ.
Это позволяет установить полное строение системы ведомства и его звеньев.
Кроме того, сообщается, что анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений министерства, а также заместителей, помощников, специалистов всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием «бюрократъ».
Более того, киберспециалисты ГУР смогли получить служебную документацию заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу ― Иванова Тимура Вадимовича.
По словам разведчиков, именно сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной.
ГУР уже осуществляло кибератаки на Минобороны РФ
Как уже упоминалось ранее, 30 января киберспециалисты ГУР "положили" используемый для спецсвязи сервер Министерства обороны России.
В результате успешной операции удалось заблокировать обмен данными между подразделениями ведомства, пользовавшимися указанным расположенным в Москве сервером.
Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации.
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