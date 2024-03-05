Минобороны РФ до сих пор не может вернуть собственный сайт к работе после кибератаки ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны РФ до сих пор не может вернуть собственный сайт к работе после кибератаки ГУР

Хакер
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, военное ведомство страны-агрессорки РФ до сих пор не может возобновить работу собственного сайта после кибератаки специалистов ГУР.

Что известно о последствиях кибератаки ГУР на сайте минобороны РФ

По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит", говорится в заявлении ГУР.

В разведке отметили, что не работают также сервисы IP-телефонии, домены минобороны страны-агрессорки и серверы, с помощью которых осуществлялся электронный документооборот оккупационной армии РФ.

Что известно о кибератаке ГУР на сайте минобороны РФ

Главное управление разведки МО Украины сломило минобороны России.

Киберспециалисты ГУР реализовали очередную успешную спецоперацию против России – в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам министерства обороны РФ.

Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало РФ, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между 2 тыс. структурных единиц силового ведомства России, - отметили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается.

Это существенные объемы данных. Речь как о персональных данных руководства Минобороны РФ, так и о ценной информации в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные операции. Конечно, речь не идет о полном уничтожении их цифровой инфраструктуры, но это весомые достижения. Это важная база данных, которая позволит продолжать такие действия в более крупных масштабах, - подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

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