Солдати РФ убили трьох мирних українців на Донеччині

Російські загарбники продовжують активно обстрілювати Донецьку область. Станом на 16:00 відомо про 3 загиблих і 5 поранених цивільних.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, зранку 3 травня 2024 року окупаційні війська РФ обстрілюють Покровський та Бахмутський райони.

У місті Кураховому, яке ворог, ймовірно, обстріляв з використанням РСЗВ "Ураган", загинуло двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка 33 і 48 років, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ба більше, під удар армії РФ потрапило місто Часів Яр, де від атаки FPV-дрону на вулиці загинув 55-річний житель, ще двоє громадян віком 46 й 53 роки отримали травми.

Окрім того, на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу села Нетайлове зазнав тілесних ушкоджень 71-річний пенсіонер.

Його шпиталізували для надання медичної допомоги.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, — йдеться в заяві прокуратури. Поширити

Росія знову атакувала Харків

Армія РФ знову завдала потужного удару по приватному центру Харкова. За попередніми даними, загинула жінка пенсійного віку.

Про це першим повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворог зруйнував кілька будинків, під завалами ще можуть знаходитися люди.

Триває пошуково-рятувальна операція. Також відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.