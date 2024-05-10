Служба безпеки України затримала п'ятьох блогерів у Києві та області, які знімали провокаційні стрими про ЗСУ і передавали ворогові дані про базування українських військових.
Блогери працювали на зрив мобілізації в Україні
За інформацією СБУ на Київщині викрито п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь Росії, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні.
Вони знімали провокативні стрими, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів.
За інформацією СБУ, деструктивний контент масово підхоплювали російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії.
Інформацію могли використовувати для ракетно-дронових ударів
Також, згідно з повідомленням, фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використовувати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях знаходження Сил оборони.
Ще один зловмисник - водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів.
Чоловік закликав до силового опору представникам ТЦК
Третій фігурант – житель столиці, який на своїх сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації за допомогою силового опору представникам ТЦК.
Окрім того, згідно з повідомленням, двоє жителів Київської області "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи та чат-боти популярних месенджерів.
Частина таких інтернет-ресурсів координувалася з території Росії.
Слідчі Служби безпеки повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
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