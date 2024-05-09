За підтримку окупантів. СБУ оголосила підозру священнику УПЦ МП з Херсона

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру клірику УПЦ МП Назару Шкілю, який підтримував приєднання Херсонщини до складу РФ та розфарбував в’їзну стелу в російський "триколор".

Херсонський колаборант-священник Назар Шкіль отримав підозру від СБУ

Фігурант як клірик місцевої УПЦ МП під час окупації Херсону підтримав росіян та почав співпрацювати з ними. Він також агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Згодом гауляйтер Сальдо погодив його "кандидатуру" на керівника місцевої окупаційної організації РФ, яка діяла під виглядом "громадського об’єднання молоді". Поширити

Обіймаючи цю посаду, клірик зібрав однодумців і розфарбував стелу на в’їзді в тоді окупований Херсон у кольори прапора РФ. Відомо, що про це підозрюваний розповідав в ефірах російських центральних телеканалів.

Наголошується, під час звільнення Херсонської області Шкіля разом зі своїм батьком, настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втік до російського міста Ставрополь.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили іподиякону-колаборанту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Поширити

Зараз тривають комплексні заходи для притягнення клірика до відповідальності. Водночас вирішується питання щодо кваліфікації дій батька фігуранта, який також причетний до діяльності на користь ворога.

Що відомо про підозру митрополиту Луці

Зазначається, що слідчими СБУ було встановлено публічне висловлювання митрополитом зневажливого ставлення до парафіян інших конфесій.

Підкреслюється, що очільник Запорізької єпархії УПЦ МП неодноразово виявляв зневагу до парафіян інших конфесій під час спілкування з парафіянами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Поширити

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора, наголошують у спецслужбі.

За результатами проведенної СБУ експертизи було підтверджено факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).