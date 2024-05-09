За поддержку оккупантов. СБУ объявила подозрение священнику УПЦ МП из Херсона

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении клирику УПЦ МП Назару Шкилю, поддерживавшему присоединение Херсонщины к составу РФ и раскрасившему въездную стелу в российский "триколор".
Херсонский коллаборант-священник Назар Шкиль получил подозрение от СБУ
Фигурант, как клирик местной УПЦ МП, во время оккупации Херсона поддержал россиян и начал сотрудничать с ними. Он также агитировал верующих поддержать псевдореферендум по "присоединению" региона к составу России.
Об этом сообщает СБУ.
Занимая эту должность, клирик собрал единомышленников и раскрасил стелу на въезде в тогда оккупированный Херсон цветом флага РФ. Известно, что об этом подозреваемый говорил в эфирах российских центральных телеканалов.
Отмечается, во время освобождения Херсонской области Шкиля вместе со своим отцом, настоятелем местного храма УПЦ МП, скрылся в российском городе Ставрополь.
Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению клирика к ответственности. В то же время, решается вопрос о квалификации действий отца фигуранта, который также причастен к деятельности в пользу врага.
Что известно о подозрении митрополиту Луке
Отмечается, что следователями СБУ было установлено публичное высказывание митрополитом пренебрежительного отношения к прихожанам других конфессий.
Подчеркивается, что глава Запорожской епархии УПЦ МП неоднократно проявлял пренебрежение к прихожанам других конфессий во время общения с прихожанами и в ходе церковных литургий.
Таким образом, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора, отмечают в спецслужбе.
По результатам проведенной СБУ экспертизы подтверждены факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности.
На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).
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