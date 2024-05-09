За поддержку оккупантов. СБУ объявила подозрение священнику УПЦ МП из Херсона

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении клирику УПЦ МП Назару Шкилю, поддерживавшему присоединение Херсонщины к составу РФ и раскрасившему въездную стелу в российский "триколор".

Херсонский коллаборант-священник Назар Шкиль получил подозрение от СБУ

Фигурант, как клирик местной УПЦ МП, во время оккупации Херсона поддержал россиян и начал сотрудничать с ними. Он также агитировал верующих поддержать псевдореферендум по "присоединению" региона к составу России.

Об этом сообщает СБУ.

Впоследствии гауляйтер Сальдо согласовал его "кандидатуру" на руководителя местной оккупационной организации РФ, действовавшей под видом "общественного объединения молодежи". Поделиться

Занимая эту должность, клирик собрал единомышленников и раскрасил стелу на въезде в тогда оккупированный Херсон цветом флага РФ. Известно, что об этом подозреваемый говорил в эфирах российских центральных телеканалов.

Отмечается, во время освобождения Херсонской области Шкиля вместе со своим отцом, настоятелем местного храма УПЦ МП, скрылся в российском городе Ставрополь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили иподиакону-коллаборанту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Поделиться

Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению клирика к ответственности. В то же время, решается вопрос о квалификации действий отца фигуранта, который также причастен к деятельности в пользу врага.

Что известно о подозрении митрополиту Луке

Отмечается, что следователями СБУ было установлено публичное высказывание митрополитом пренебрежительного отношения к прихожанам других конфессий.

Подчеркивается, что глава Запорожской епархии УПЦ МП неоднократно проявлял пренебрежение к прихожанам других конфессий во время общения с прихожанами и в ходе церковных литургий.

Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграмм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий. Поделиться

Таким образом, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора, отмечают в спецслужбе.

По результатам проведенной СБУ экспертизы подтверждены факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).