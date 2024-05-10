Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 6 ракет, завдав 67 авіаударів та здійснив 92 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.