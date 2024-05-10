За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 91 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 6 ракет, завдав 67 авіаударів та здійснив 92 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог протягом доби наступальних дій не вів.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.
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