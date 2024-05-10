ВСУ ликвидировали почти 1000 военных РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали почти 1000 военных РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Война в Украине
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Оккупанты нанесли 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Раздолевка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 28 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Боевые потери противника по состоянию на 10 мая 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава около 479710 (+980) человек

  • танков ‒ 7434 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 14313 (+32) ед,

  • артиллерийских систем – 12387 (+47) ед,

  • РСЗО – 1062 (+4) ед,

  • средства ПВО ‒ 795 (+2) ед,

  • самолетов – 349 (+0) ед,

  • вертолетов – 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9826 (+51),

  • крылатые ракеты ‒ 2192 (+0),

  • корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73) ед,

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