Оккупанты нанесли 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на направлениях
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Раздолевка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 28 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Боевые потери противника по состоянию на 10 мая 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:
личного состава около 479710 (+980) человек
танков ‒ 7434 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 14313 (+32) ед,
артиллерийских систем – 12387 (+47) ед,
РСЗО – 1062 (+4) ед,
средства ПВО ‒ 795 (+2) ед,
самолетов – 349 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9826 (+51),
крылатые ракеты ‒ 2192 (+0),
корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73) ед,
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