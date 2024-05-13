Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, про який буде оголошено найближчими днями.

У США пояснили затримку допомоги Україні

Затримка з допомогою Україні в кілька місяців, яка виникла через зволікання в Конгресі США, створила «яму» з поставками зброї, тож тепер адміністрація намагається допомогти українцям вибратися з неї якомога швидше.

Найближчими днями ми матимемо ще один, як ми його називаємо, пакет допомоги за президентськими повноваженнями (PDA), оскільки намагаємося дійсно прискорити темпи постачань. Джейк Салліван Радник президента США

У відповідь на уточнення, чи це означає, що пакети в Україну тепер відправлятимуться щотижня, Салліван зауважив, що цей процес принаймні можна буде охарактеризувати як інтенсивний.

Він також повідомив, що адміністрація США підтримує постійний контакт з українською стороною.

Зокрема, за словами Джейка Саллівана, сьогодні відбулося спілкування, у якому, крім нього, взяли участь Ллойд Остін та генерал Чарльза Браун, а також Андрій Єрмак, Рустем Умєров і Олександр Сирський.

Ми говорили 90 хвилин. Це була детальна розмова про ситуацію на фронті про можливості, які їм найбільше потрібні, — зазначив радник президента США. Поширити

Глава Пентагону оцінив ефект наданої США військової допомоги Україні

За словами очільника Міноборони США Ллойда Остіна, наразі поки занадто рано говорити про ефект від наданої військової допомоги Україні на полі бою.

Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян, — зазначив глава Пентагону. Поширити

Під час презентації проекту бюджету Міноборони США на 2025 рік у Сенаті Остін зазначив, що Україна наразі потребує термінового отримання систем ППО та артилерійських боєприпасів.

За його словами, в очікуванні на схвалення військової допомоги в Україні Міноборони США готувалось до швидких поставок озброєнь Києву.