Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни.
В США объяснили задержку помощи Украине
Задержка с помощью Украины в несколько месяцев, возникшая из-за промедления в Конгрессе США, создала «яму» с поставками оружия, и теперь администрация пытается помочь украинцам выбраться из нее как можно скорее.
В ответ на уточнение, означает ли это, что пакеты в Украину будут теперь отправляться еженедельно, Салливан отметил, что этот процесс по крайней мере можно будет охарактеризовать как интенсивный.
Он также сообщил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с украинскими сторонами.
В частности, по словам Джейка Салливана, сегодня состоялось общение, в котором кроме него приняли участие Ллойд Остин и генерал Чарльза Браун, а также Андрей Ермак, Рустем Умеров и Александр Сырский.
Глава Пентагона оценил эффект предоставленной США военной помощи Украине
По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, пока слишком рано говорить об эффекте от оказанной военной помощи Украине на поле боя.
Во время презентации проекта бюджета Минобороны США на 2025 год в Сенате Остин отметил, что Украина нуждается в срочном получении систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.
По его словам, в ожидании одобрения военной помощи в Украине Минобороны США готовилось к быстрым поставкам вооружений Киеву.
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