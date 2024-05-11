Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні пускових установок HIMARS

Три пускові установки HIMARS для України від США профінансує уряд Німеччини.

США продасть Україні 3 пускові установки HIMARS

Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS, вартістю, приблизно 30 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого екстреного іноземного військового продажу для уряду України високомобільних артилерійських ракетних систем та відповідних елементів матеріально-технічного забезпечення та програмної підтримки орієнтовною вартістю 30 млн дол. Поширити

Як зазначається, український уряд звернувся з проханням продати йому три ракетні комплекси HIMARS. Орієнтовна вартість закупівлі складає 30 млн дол, які будуть профінансовані урядом Німеччини від імені України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, що вимагає термінового продажу Україні вказаних систем, які надійдуть з чинних запасів армії США.

Це буде продаж зі складу армії США. Про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем, не повідомляється. Реалізація запропонованого продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників. Ентоні Блінкен Держсекретар США

В Агентстві зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону також додали, що цей продаж "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".

Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення здатності України захищати себе та відповідати на триваючу російську агресію. Поширити

Повітряні сили ЗСУ отримають три HIMARS від Німеччини

Німеччина купить три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS у Сполучених Штатів Америки та подарує їх Україні

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона, передає t-online.

Він заявив, що пускові установки HIMARS надійдуть зі складу американської армії, а кошти за них сплатить Німеччина.

У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами.

Водночас глава міноборони Німеччини наголосив на важливості підтримки України Північноатлантичним альянсом, адже успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

Перші HIMARS Україна отримала від США влітку 2022 року.