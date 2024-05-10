США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн дол — що до нього увійшло

США 10 травня оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 млн дол. До нього увійшли ракети для Patriot, зенітні ракети Stinger, БМП Bradley, бронемашини MRAP та інше.

Новий пакет допомоги від США

На сайті Білого дому опублікували відповідний меморандум.

У ньому йдеться, що президент США Джо Байден, відповідно до законодавства США, делегує держсекретарю Ентоні Блінкену керувати виділенням 400 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні.

Раніше Politico повідомило, що новий пакет включає ракети для Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, бронемашини MRAP, ПТРК Javelin тощо.

Пакет передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США.

Пакет США на 60 млрд дол для України

У квітні після півроку суперечок Конгрес США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів.

Пакет передбачає:

23 млрд доларів на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні,

11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

Також США мають передати Києву далекобійні ракетні системи ATACMS.

26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні 6 мільярдів доларів нової військової допомоги в рамках ухваленого пакета на 61 мільярд доларів.