США мають намір 10 травня оголосити про виділення нового пакета військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США
Журналісти видання із посиланням на двох американських посадовців зазначають, що до пакету увійдуть озброєння, які вже перебувають на складах армії США.
нові ракети Patriot;
зенітні ракети Stringer;
бойові машини Bradley;
броньовані військові автомобілі MRAP;
протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.
Що відомо про ризики стратегії США стосовно війни в Україні
За інформацією аналітиків видання Foreign Policy, нинішня стратегія США щодо України створює ризики того, що розв’язана Росією війна перетвориться на нескінченну.
У матеріалі видання зазначається, що допомога від США допомогла Україні уникнути найгіршого сценарію, однак приводів для оптимізму не має.
За словами авторів матеріалу, заяви про повну перемогу Україні у розв’язаній Росією злочинній війні далекі від реальності.
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