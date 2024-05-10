Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Журналісти видання із посиланням на двох американських посадовців зазначають, що до пакету увійдуть озброєння, які вже перебувають на складах армії США.

нові ракети Patriot;

зенітні ракети Stringer;

бойові машини Bradley;

броньовані військові автомобілі MRAP;

протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

Що відомо про ризики стратегії США стосовно війни в Україні

За інформацією аналітиків видання Foreign Policy, нинішня стратегія США щодо України створює ризики того, що розв’язана Росією війна перетвориться на нескінченну.

У матеріалі видання зазначається, що допомога від США допомогла Україні уникнути найгіршого сценарію, однак приводів для оптимізму не має.

Загалом Україна залишається слабшою стороною. Допомога Заходу не змінила цю реальність. Білий дім представив ситуацію як вибір "все або нічого": затвердити фінансування або спостерігати за загибеллю України. Така риторика містить моторошні відгомони війн від В'єтнаму до Афганістану, де Сполучені Штати продовжували вкладати ресурси в безнадійні конфлікти, бо жоден американський лідер не хотів нести відповідальність за невдачу, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами авторів матеріалу, заяви про повну перемогу Україні у розв’язаній Росією злочинній війні далекі від реальності.