На думку аналітиків видання Foreign Policy, нинішній підхід США до розв'язаної Росією злочинної війни проти України має значні стратегічні упущення і ризикує перетворити цей конфлікт на нескінченний.
Як США створюють ризик бескінечної війни в Україні
Автори матеріалу зазначають, що хоча допомога США дозволила уникнути найгірших сценаріїв, радіти поки зарано.
Аналітики попереджають, що на тлі наближення виборів в США схвалений пакет допомоги Україні може бути останнім.
При цьому схвалені та заплановані пакети допомоги Києву від Вашингтона спрямовані здебільшого на покращення позицій українських військових на фронті із метою домогтись для України трохи кращих позицій під час ймовірних переговорів.
Які ризики несе в собі підхід США до війни в Україні
Аналітики попереджають, що заяви про остаточну перемогу України у розв’язаній Росією злочинній війні залишаються далекими від реальності, а політичні лідери в США досі невзмозі відповісти на питання, чого Вашингтон очікує домогтись в Україні і на який ризик готове піти керівництво США.
Журналісти видання при цьому підтримують позицію Білого дому щодо того, що військова допомога Україні має бути спрямована на посилення переговорних позицій Києва.
Автори матеріалу називають нинішню стратегію США стосовно України "відмазкою", яка може призвести до того, що конфлікт стане нескінченним або завершиться на більш невигідних умовах для України та США.
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