На думку аналітиків видання Foreign Policy, нинішній підхід США до розв'язаної Росією злочинної війни проти України має значні стратегічні упущення і ризикує перетворити цей конфлікт на нескінченний.

Як США створюють ризик бескінечної війни в Україні

Автори матеріалу зазначають, що хоча допомога США дозволила уникнути найгірших сценаріїв, радіти поки зарано.

Аналітики попереджають, що на тлі наближення виборів в США схвалений пакет допомоги Україні може бути останнім.

При цьому схвалені та заплановані пакети допомоги Києву від Вашингтона спрямовані здебільшого на покращення позицій українських військових на фронті із метою домогтись для України трохи кращих позицій під час ймовірних переговорів.

Загалом Україна залишається слабшою стороною. Допомога Заходу не змінила цю реальність. Білий дім представив ситуацію як вибір "все або нічого": затвердити фінансування або спостерігати за загибеллю України. Така риторика містить моторошні відгомони війн від В'єтнаму до Афганістану, де Сполучені Штати продовжували вкладати ресурси в безнадійні конфлікти, бо жоден американський лідер не хотів нести відповідальність за невдачу, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Які ризики несе в собі підхід США до війни в Україні

Аналітики попереджають, що заяви про остаточну перемогу України у розв’язаній Росією злочинній війні залишаються далекими від реальності, а політичні лідери в США досі невзмозі відповісти на питання, чого Вашингтон очікує домогтись в Україні і на який ризик готове піти керівництво США.

Політологи зазначають, що будь-яке закінчення цієї війни включатиме дипломатичні переговори. Деякі роблять висновок, що якщо переговори неминучі, то їх слід почати раніше, ніж пізніше. Інші стверджують, що Україна повинна поліпшити свою бойову позицію, перш ніж приступити до переговорів. Уряд у Києві стверджує, що Росію має бути повністю вигнано з України, включно з Кримом, перш ніж почнуться переговори. Деякі навіть стверджують, що зміна режиму в Москві є попередньою умовою миру, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Журналісти видання при цьому підтримують позицію Білого дому щодо того, що військова допомога Україні має бути спрямована на посилення переговорних позицій Києва.

Але тут виникають додаткові питання: як визначити, коли настав момент переговорів? Якщо Україна продовжить битися, покращиться чи зменшиться її переговорна сила? Розрахунки також ускладнюються плутаниною щодо того, чого США намагаються домогтися в Україні. Дехто наголошує на широких, універсальних принципах, таких як захист демократії або захист міжнародного порядку... Більш тверезі аналітики стверджують, що головна мета Америки в озброєнні України — знекровити Росію. Вони стверджують, що збереження припливу зброї дає змогу Заходу зменшити військовий потенціал Росії розумною ціною. Однак як мета ослаблення Росії має на увазі довгострокову, напівпостійну прихильність війні, — наголошують аналітики. Поширити

Автори матеріалу називають нинішню стратегію США стосовно України "відмазкою", яка може призвести до того, що конфлікт стане нескінченним або завершиться на більш невигідних умовах для України та США.