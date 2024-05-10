По мнению аналитиков издания Foreign Policy, нынешний подход США к развязанной Россией преступной войне против Украины имеет значительные стратегические упущения и рискует превратить этот конфликт в бесконечный.
Как США создают риск бесконечной войны в Украине
Авторы материала отмечают, что хотя помощь США позволила избежать худших сценариев, радоваться пока рано.
Аналитики предупреждают, что на фоне приближающихся выборов в США одобренный пакет помощи Украине может быть последним.
При этом одобренные и запланированные пакеты помощи Киеву от Вашингтона направлены в основном на улучшение позиций украинских военных на фронте с целью добиться для Украины лучших позиций во время вероятных переговоров.
Какие риски несет в себе подход США к войне в Украине
Аналитики предупреждают, что заявления об окончательной победе Украины в развязанной Россией преступной войне остаются далекими от реальности, а политические лидеры в США до сих пор не в состоянии ответить на вопрос, чего Вашингтон ожидает добиться в Украине и на какой риск готово пойти руководство США.
Журналисты издания при этом поддерживают позицию Белого дома по поводу того, что военная помощь Украине должна быть направлена на усиление переговорных позиций Киева.
Авторы материала называют нынешнюю стратегию США по отношению к Украине "отмазкой", которая может привести к тому, что конфликт станет бесконечным или завершится на более невыгодных условиях для Украины и США.
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