По мнению аналитиков издания Foreign Policy, нынешний подход США к развязанной Россией преступной войне против Украины имеет значительные стратегические упущения и рискует превратить этот конфликт в бесконечный.

Как США создают риск бесконечной войны в Украине

Авторы материала отмечают, что хотя помощь США позволила избежать худших сценариев, радоваться пока рано.

Аналитики предупреждают, что на фоне приближающихся выборов в США одобренный пакет помощи Украине может быть последним.

При этом одобренные и запланированные пакеты помощи Киеву от Вашингтона направлены в основном на улучшение позиций украинских военных на фронте с целью добиться для Украины лучших позиций во время вероятных переговоров.

В целом Украина остается более слабой стороной. Помощь Запада не изменила эту реальность. Белый дом представил ситуацию как выбор "все или ничего": утвердить финансирование или наблюдать за гибелью Украины. Такая риторика содержит жуткие отзвуки войн от Вьетнама до Афганистана, где Соединенные Штаты продолжали вкладывать ресурсы в безнадежные конфликты, потому что ни один американский лидер не хотел нести ответственность за неудачу, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Какие риски несет в себе подход США к войне в Украине

Аналитики предупреждают, что заявления об окончательной победе Украины в развязанной Россией преступной войне остаются далекими от реальности, а политические лидеры в США до сих пор не в состоянии ответить на вопрос, чего Вашингтон ожидает добиться в Украине и на какой риск готово пойти руководство США.

Политологи отмечают, что любое окончание войны будет включать дипломатические переговоры. Некоторые заключают, что если переговоры неизбежны, то их следует начать раньше, чем позже. Другие утверждают, что Украина должна улучшить свою боевую позицию, прежде чем приступить к переговорам. Правительство в Киеве утверждает, что Россия должна быть полностью изгнана из Украины, включая Крым, прежде чем начнутся переговоры. Некоторые даже утверждают, что смена режима в Москве является предварительным условием мира, отмечают авторы материала. Поделиться

Журналисты издания при этом поддерживают позицию Белого дома по поводу того, что военная помощь Украине должна быть направлена на усиление переговорных позиций Киева.

Но здесь возникают дополнительные вопросы: как определить, когда наступил момент переговоров? Если Украина продолжит сражаться, улучшится или уменьшится переговорная сила? Расчеты также осложняются путаницей того, чего США пытаются добиться в Украине. Некоторые подчеркивают широкие, универсальные принципы, такие как защита демократии или защита международного порядка... Более трезвые аналитики утверждают, что главная цель Америки в вооружении Украины — обескровить Россию. Они утверждают, что сохранение притока оружия позволяет Западу снизить военный потенциал России разумной ценой. Однако как цель ослабления России подразумевает долгосрочную, полупостоянную приверженность войне, — отмечают аналитики. Поделиться

Авторы материала называют нынешнюю стратегию США по отношению к Украине "отмазкой", которая может привести к тому, что конфликт станет бесконечным или завершится на более невыгодных условиях для Украины и США.