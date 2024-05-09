The Telegraph назвал неожиданную пользу для США от военной помощи Украине

Армия США получает сверхсовременные образцы вооружения вместо того, что было передано Украине как помощь.

Армия США проходит масштабную модернизацию

Соединенные Штаты Америки благодаря предоставлению военной техники Украине смогли обеспечить свою армию обновленной техникой.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, фактически Пентагон передает Украине свое старое оружие, а вместо него получает деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения.

Буквально говоря, примерно 140 млрд долл США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, на самом деле финансируют масштабную модернизацию американской армии. Поделиться

В частности, США передали Украине боевые машины пехоты M-2 Bradley образца 1990-х годов. А были закуплены новые БМП у производителя. Причем, как подтвердили в Пентагоне, армия США получает полное замещение: за один старый Bradley, подаренный Украине, американские войска получают один новый Bradley со всеми современными функциями.

Интересно и то, что новые машины, получаемые Штатами, были изготовлены с учетом того, как они показали себя на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций — это бортовая система активной защиты Iron Fist. Это система, перехватывающая в полете ракеты и беспилотники.

Эта система ранее использовалась в Израиле, однако именно их использование на войне в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, заставили США увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

Украина в скором времени может получить новую помощь от США

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время, США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.

И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, переданные в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше — они появятся в дополнительном пакете.

Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.