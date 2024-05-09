The Telegraph назвав неочікувану користь для США від військової допомоги Україні

Армія США отримує надсучасні зразки озброєння замість того, що було передано Україні як допомога.

Армія США проходить масштабну модернізацію

Сполучені Штати Америки завдяки тому, що надають військову техніку Україні, змогли забезпечити свою армію оновленою технікою.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, фактично Пентагон передає Україні свою стару зброю, а замість неї отримує гроші з бюджету на закупівлю озброєнь нового покоління.

Буквально кажучи, приблизно 140 млрд дол США, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії. Поширити

Зокрема, США передали Україні бойові машини піхоти M-2 Bradley зразка 1990-х років. А натомість було закуплено нові БМП у виробника. Причому, як підтвердили в Пентагоні, армія США отримує повне заміщення: за один старий Bradley, подарований Україні, американські війська отримують один новий Bradley з усіма сучасними функціями.

Цікаво і те, що нові машини, які отримують Штати, було виготовлено з урахуванням того, як вони показали себе на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій — це бортова система активного захисту Iron Fist. Це система, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники.

Ця система раніше вже використовувалась в Ізраїлі, однак саме їх використання на війні в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, змусили США збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.

Україна незабаром може отримати нову допомогу від США

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Чиновник повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.

І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше — вони з'являться в додатковому пакеті.

Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.