США объявят о новом пакете военной помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Джо Байден
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Источник:  Politico

США намерены 10 мая объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 400 млн. долларов.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Журналисты издания со ссылкой на двух американских чиновников отмечают, что в пакет войдут уже находящиеся на складах армии США вооружения.

  • новые ракеты Patriot;

  • зенитные ракеты Stringer;

  • боевые машины Bradley;

  • бронированные военные автомобили MRAP;

  • противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Что известно о рисках стратегии США в отношении войны в Украине

По информации аналитиков издания Foreign Policy, нынешняя стратегия США в отношении Украины создает риски того, что развязанная Россией война превратится в бесконечную.

В материале издания отмечается, что помощь от США помогла Украине избежать худшего сценария, однако поводов для оптимизма нет.

В целом Украина остается более слабой стороной. Помощь Запада не изменила эту реальность. Белый дом представил ситуацию как выбор "все или ничего": утвердить финансирование или наблюдать за гибелью Украины. Такая риторика содержит жуткие отзвуки войн от Вьетнама до Афганистана, где Соединенные Штаты продолжали вкладывать ресурсы в безнадежные конфликты, потому что ни один американский лидер не хотел нести ответственность за неудачу, подчеркивается в материале издания.

По словам авторов материала, заявления о полной победе Украины в развязанной Россией преступной войне далеки от реальности.

Политологи отмечают, что любое окончание войны будет включать дипломатические переговоры. Некоторые заключают, что если переговоры неизбежны, то их следует начать раньше, чем позже. Другие утверждают, что Украина должна улучшить свою боевую позицию, прежде чем приступить к переговорам. Правительство в Киеве утверждает, что Россия должна быть полностью изгнана из Украины, включая Крым, прежде чем начнутся переговоры. Некоторые даже утверждают, что смена режима в Москве является предварительным условием мира, говорится в публикации.

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