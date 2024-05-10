Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Журналисты издания со ссылкой на двух американских чиновников отмечают, что в пакет войдут уже находящиеся на складах армии США вооружения.

новые ракеты Patriot;

зенитные ракеты Stringer;

боевые машины Bradley;

бронированные военные автомобили MRAP;

противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Что известно о рисках стратегии США в отношении войны в Украине

По информации аналитиков издания Foreign Policy, нынешняя стратегия США в отношении Украины создает риски того, что развязанная Россией война превратится в бесконечную.

В материале издания отмечается, что помощь от США помогла Украине избежать худшего сценария, однако поводов для оптимизма нет.

В целом Украина остается более слабой стороной. Помощь Запада не изменила эту реальность. Белый дом представил ситуацию как выбор "все или ничего": утвердить финансирование или наблюдать за гибелью Украины. Такая риторика содержит жуткие отзвуки войн от Вьетнама до Афганистана, где Соединенные Штаты продолжали вкладывать ресурсы в безнадежные конфликты, потому что ни один американский лидер не хотел нести ответственность за неудачу, подчеркивается в материале издания. Поделиться

По словам авторов материала, заявления о полной победе Украины в развязанной Россией преступной войне далеки от реальности.