США намерены 10 мая объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 400 млн. долларов.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
Журналисты издания со ссылкой на двух американских чиновников отмечают, что в пакет войдут уже находящиеся на складах армии США вооружения.
новые ракеты Patriot;
зенитные ракеты Stringer;
боевые машины Bradley;
бронированные военные автомобили MRAP;
противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.
Что известно о рисках стратегии США в отношении войны в Украине
По информации аналитиков издания Foreign Policy, нынешняя стратегия США в отношении Украины создает риски того, что развязанная Россией война превратится в бесконечную.
В материале издания отмечается, что помощь от США помогла Украине избежать худшего сценария, однако поводов для оптимизма нет.
По словам авторов материала, заявления о полной победе Украины в развязанной Россией преступной войне далеки от реальности.
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