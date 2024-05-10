США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долл — что в него вошло

США 10 мая объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн. дол. В него вошли ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, БМП Bradley, бронемашины MRAP и прочее.

Новый пакет помощи от США

На сайте Белого дома был опубликован соответствующий меморандум.

В нем говорится, что президент США Джо Байден, согласно законодательству США, делегирует госсекретарю Энтони Блинкену руководить выделением 400 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

Ранее Politico сообщило, что новый пакет включает ракеты для Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, ПТРК Javelin.

Пакет будет предусматривать передачу оружия, уже находящегося на складах США.

Пакет США на 60 млрд долл. для Украины

В апреле после полугода споров Конгресс США принял законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

Пакет предусматривает:

23 млрд долларов на пополнение арсеналов США, которые могут быть использованы для военной помощи Украине

11,3 млрд долларов на текущие военные операции США в регионе.

13,8 млрд. долларов на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

США должны передать Киеву дальнобойные ракетные системы ATACMS.

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине 6 миллиардов долларов новой военной помощи в рамках принятого пакета на 61 миллиард долларов.