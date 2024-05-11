Госдеп США одобрил срочную продажу Украине пусковых установок HIMARS

Три пусковые установки HIMARS для Украины от США профинансирует правительство Германии.
США продаст Украине 3 пусковые установки HIMARS
Государственный департамент США одобрил срочную продажу Украине трех пусковых установок для реактивных систем залпового огня HIMARS, стоимостью примерно 30 млн дол.
Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как отмечается, украинское правительство обратилось с просьбой продать ему три ракетных комплекса HIMARS. Примерная стоимость закупки составляет 30 млн долл., которые будут профинансированы правительством Германии от имени Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что существует чрезвычайная ситуация, требующая срочных продаж Украине указанных систем, которые поступят из действующих запасов армии США.
В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона также добавили, что эта продажа "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".
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Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, передает t-online.
Он заявил, что пусковые установки HIMARS поступят из состава американской армии, а деньги за них оплатит Германия.
В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковых установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами.
В то же время глава минобороны Германии отметил важность поддержки Украины Североатлантическим альянсом, ведь успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.
Первые HIMARS Украина получила от США летом 2022 года.
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