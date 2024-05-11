Госдеп США одобрил срочную продажу Украине пусковых установок HIMARS

Три пусковые установки HIMARS для Украины от США профинансирует правительство Германии.

США продаст Украине 3 пусковые установки HIMARS

Государственный департамент США одобрил срочную продажу Украине трех пусковых установок для реактивных систем залпового огня HIMARS, стоимостью примерно 30 млн дол.

Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной экстренной иностранной военной продажи для правительства Украины высокомобильных артиллерийских ракетных систем и соответствующих элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки ориентировочной стоимостью 30 млн дол. Поделиться

Как отмечается, украинское правительство обратилось с просьбой продать ему три ракетных комплекса HIMARS. Примерная стоимость закупки составляет 30 млн долл., которые будут профинансированы правительством Германии от имени Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что существует чрезвычайная ситуация, требующая срочных продаж Украине указанных систем, которые поступят из действующих запасов армии США.

Это будет продажа из состава армии США. Ни о каких компенсационных сделках, предложенных в связи с этой потенциальной продажей, не сообщается. Реализация предлагаемой продажи не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Энтони Блинкен Госсекретарь США

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона также добавили, что эта продажа "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".

Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления способности Украины защищать себя и отвечать на продолжающуюся российскую агрессию. Поделиться

Воздушные силы ВСУ получат три HIMARS от Германии

Германия купит три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS в Соединенных Штатах Америки и подарит их Украине

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, передает t-online.

Он заявил, что пусковые установки HIMARS поступят из состава американской армии, а деньги за них оплатит Германия.

В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковых установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами.

В то же время глава минобороны Германии отметил важность поддержки Украины Североатлантическим альянсом, ведь успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

Первые HIMARS Украина получила от США летом 2022 года.