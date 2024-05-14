Сигнал поддержки. Блинкен прибыл в Украину с неожиданным визитом

Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев во вторник, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая подвергается массированным российским обстрелам.
Блинкен приехал в Киев: что известно
Блинкен надеется "послать сильный сигнал поддержки украинцам в этот явно сложный момент". Об этом агентству заявило американское должностное лицо, которое на условиях анонимности пообщалось с журналистами, путешествующими с главой Госдепартамента.
О визите в Киев сообщил и Блинкен в соцсети X.
По его словам, артиллерия, ракеты большой дальности и боеприпасы для ПВО уже поступают в украинские войска.
Собеседник Reuters добавил, что Блинкен должен заверить украинских чиновников, в частности Президента Зеленского, в неизменной поддержке США и произнести речь по поводу дальнейшего развития Украины.
Приезд Блинкена в Украину стал первым визитом американского чиновника после принятия Конгрессом США пакета военной помощи на сумму 61 млрд долл.
В США объяснили задержку помощи Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни.
В ответ на уточнение, означает ли это, что пакеты в Украину будут теперь отправляться еженедельно, Салливан отметил, что этот процесс по крайней мере можно будет охарактеризовать как интенсивный.
Он также сообщил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с украинскими сторонами.
В частности, по словам Джейка Салливана, сегодня состоялось общение, в котором кроме него приняли участие Ллойд Остин и генерал Чарльза Браун, а также Андрей Ермак, Рустем Умеров и Александр Сырский.
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