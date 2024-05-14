Сигнал поддержки. Блинкен прибыл в Украину с неожиданным визитом

Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев во вторник, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая подвергается массированным российским обстрелам.

Блинкен приехал в Киев: что известно

Блинкен надеется "послать сильный сигнал поддержки украинцам в этот явно сложный момент". Об этом агентству заявило американское должностное лицо, которое на условиях анонимности пообщалось с журналистами, путешествующими с главой Госдепартамента.

О визите в Киев сообщил и Блинкен в соцсети X.

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2024

Миссия госсекретаря здесь состоит в том, чтобы рассказать, как будет оказываться наша дополнительная помощь, содействовать (украинцам — ред.) в усилении обороны и дать им возможность все больше перехватывать инициативу на поле боя. Энтони Блинкен Госсекретарь США

По его словам, артиллерия, ракеты большой дальности и боеприпасы для ПВО уже поступают в украинские войска.

Собеседник Reuters добавил, что Блинкен должен заверить украинских чиновников, в частности Президента Зеленского, в неизменной поддержке США и произнести речь по поводу дальнейшего развития Украины.

Приезд Блинкена в Украину стал первым визитом американского чиновника после принятия Конгрессом США пакета военной помощи на сумму 61 млрд долл.

В США объяснили задержку помощи Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни.

В ближайшие дни у нас будет еще один, как мы его называем, пакет помощи по президентским полномочиям (PDA), поскольку стараемся действительно ускорить темпы поставок. Поделиться

В ответ на уточнение, означает ли это, что пакеты в Украину будут теперь отправляться еженедельно, Салливан отметил, что этот процесс по крайней мере можно будет охарактеризовать как интенсивный.

Он также сообщил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с украинскими сторонами.

В частности, по словам Джейка Салливана, сегодня состоялось общение, в котором кроме него приняли участие Ллойд Остин и генерал Чарльза Браун, а также Андрей Ермак, Рустем Умеров и Александр Сырский.