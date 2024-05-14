Защита Харьковской области. Зеленский озвучил Блинкену количество необходимых систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном отметил, что Украине необходимы два ЗРК Patriot для защиты Харьковщины.

Харьковщину можно защитить от атак РФ 2 системами Patriot — Зеленский

Зеленский говорил с Блинкеном об усилении ПВО Украины, в частности Харьковской области.

Об этом глава государства заявил во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Я хочу обсудить с вами некоторые, на мой взгляд, очень важные вопросы. Во-первых, решение о пакете — для нас ключевое, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, сегодня нужно два Patriot для Харькова, Харьковской области. "Потому что люди под огнем. Они озабочены, они находятся под российскими атаками", - отметил Зеленский.

Также Зеленский обсудит с Блинкеном договор безопасности и возможности привлечь как можно больше стран к участию в грядущем Саммите мира в Швейцарии.

Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, каким образом наши команды работают над ними, и Саммит мира, что безусловно важно для нас. Мы нуждаемся в участии не только Соединенных Штатов. Мы нуждаемся в Президенте Байдене и вашей помощи привлечь как можно больше стран к этому саммиту.

Блинкен приехал в Киев: что известно

Блинкен 14 мая прибыл в Киев и надеется послать сильный сигнал поддержки украинцам в этот явно сложный момент.

Миссия госсекретаря здесь состоит в том, чтобы рассказать, как будет оказываться наша дополнительная помощь, содействовать (украинцам — ред.) в усилении обороны и дать им возможность все больше перехватывать инициативу на поле боя. Поделиться

По его словам, артиллерия, ракеты большой дальности и боеприпасы для ПВО уже поступают в украинские войска.

Собеседник Reuters добавил, что Блинкен должен заверить украинских чиновников, в частности Президента Зеленского, в неизменной поддержке США и произнести речь по поводу дальнейшего развития Украины.

Приезд Блинкена в Украину стал первым визитом американского чиновника после принятия Конгрессом США пакета военной помощи на сумму 61 млрд долл.