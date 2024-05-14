Защита Харьковской области. Зеленский озвучил Блинкену количество необходимых систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном отметил, что Украине необходимы два ЗРК Patriot для защиты Харьковщины.
Харьковщину можно защитить от атак РФ 2 системами Patriot — Зеленский
Зеленский говорил с Блинкеном об усилении ПВО Украины, в частности Харьковской области.
Об этом глава государства заявил во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
По его словам, сегодня нужно два Patriot для Харькова, Харьковской области. "Потому что люди под огнем. Они озабочены, они находятся под российскими атаками", - отметил Зеленский.
Также Зеленский обсудит с Блинкеном договор безопасности и возможности привлечь как можно больше стран к участию в грядущем Саммите мира в Швейцарии.
Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, каким образом наши команды работают над ними, и Саммит мира, что безусловно важно для нас. Мы нуждаемся в участии не только Соединенных Штатов. Мы нуждаемся в Президенте Байдене и вашей помощи привлечь как можно больше стран к этому саммиту.
Блинкен приехал в Киев: что известно
Блинкен 14 мая прибыл в Киев и надеется послать сильный сигнал поддержки украинцам в этот явно сложный момент.
По его словам, артиллерия, ракеты большой дальности и боеприпасы для ПВО уже поступают в украинские войска.
Собеседник Reuters добавил, что Блинкен должен заверить украинских чиновников, в частности Президента Зеленского, в неизменной поддержке США и произнести речь по поводу дальнейшего развития Украины.
Приезд Блинкена в Украину стал первым визитом американского чиновника после принятия Конгрессом США пакета военной помощи на сумму 61 млрд долл.
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