Бои в Харьковской области. ВСУ за сутки уничтожили около 120 солдат РФ и 23 единицы техники

Всего за минувшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений. На Харьковском направлении количество вражеских атак выросло до 14.
Что известно о ситуации на Харьковском направлении
Как отмечает Генштаб, на Харьковском направлении боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное.
Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.
На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.
На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.
На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло — до 21.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая
Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:
личного состава — около 485430 (+1400) человек
танков — 7496 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,
артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,
РСЗО — 1070 (+0) ед,
средства ПВО — 798 (+1) ед,
самолетов — 351 (+1) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49),
крылатые ракеты — 2197 (+0),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,
специальная техника — 2054 (+6
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