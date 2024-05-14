Бои в Харьковской области. ВСУ за сутки уничтожили около 120 солдат РФ и 23 единицы техники

Высокая интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также кабы. Всего сегодня на этом направлении произошло 40 атак окупантов на позиции украинских защитников. Больше всего — в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьева, — отмечает Генштаб.