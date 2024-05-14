Бои в Харьковской области. ВСУ за сутки уничтожили около 120 солдат РФ и 23 единицы техники
Категория
Украина
Дата публикации

Бои в Харьковской области. ВСУ за сутки уничтожили около 120 солдат РФ и 23 единицы техники

Генштаб ВСУ
всу
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Всего за минувшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений. На Харьковском направлении количество вражеских атак выросло до 14.

Что известно о ситуации на Харьковском направлении

Как отмечает Генштаб, на Харьковском направлении боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное.

Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.

На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло — до 21.

Высокая интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также кабы. Всего сегодня на этом направлении произошло 40 атак окупантов на позиции украинских защитников. Больше всего — в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьева, — отмечает Генштаб.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая

Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:

  • личного состава — около 485430 (+1400) человек

  • танков — 7496 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,

  • артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,

  • РСЗО — 1070 (+0) ед,

  • средства ПВО — 798 (+1) ед,

  • самолетов — 351 (+1) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49),

  • крылатые ракеты — 2197 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,

  • специальная техника — 2054 (+6

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