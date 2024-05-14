Украинские военные продолжают ликвидировать окупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 485430 военных.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая

Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:

личного состава - около 485430 (+1400) человек

танков - 7496 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 14460 (+43) ед,

артиллерийских систем - 12515 (+28) ед,

РСЗО - 1070 (+0) ед,

средства ПВО - 798 (+1) ед,

самолетов - 351 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49),

крылатые ракеты - 2197 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16907 (+29) ед,

специальная техника - 2054 (+6)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 13 мая произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2,5 тысяч обстрелов позиций наших войск.

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

На Харьковском направлении наши подразделения отразили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) - Волчанск, Шебекино (рф) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелка - Глубокое, Бдительная - Глубокое, Глубокое - Липцы. Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники — говорится в сообщении Генштаба. Поделиться

На Купянском направлении наши войска отразили 22 атаки противника. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшилось тактическое положение наших войск.

На Лиманском направлении наши воины отразили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили 15 атак противника. Армия РФ успеха не имела, потери позиций не допущены.

На Краматорском направлении наши войска отразили 35 атак противника на направлениях. Потери позиций не допущены, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

На Покровском направлении наши войска отразили 33 атаки противника. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было произведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым влиянием противника. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение, сообщает Генштаб. Поделиться

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Славное - Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потери позиций не допущены.

На Времивском направлении войска группировки отразили 11 атак противника. Несмотря на давление врага, потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника в направлении Олешковские Пески — Крынки.