Командующий Сил поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрий Герега рассказал о специфике строительства фортификационных сооружений
Фортификации спасут многие жизни наших солдат
Украинские инженерно-позиционные подразделения строят опорные пункты на 2-й линии обороны, которые затем передают механизированное соединение, сообщает Аrmyinform.
Командующий Сил поддержки отметил, что часто в сети видит комментарии, что нужно залить все бетоном. Опорные пункты, которые строят украинские военные инженеры, спасут многие пехотинцы.
Для армии РФ инженерная техника – это приоритет
Строительство опорных пунктов на 2-й линии – это опасность для жизни. Когда россияне видят, как работают украинские землеройные машины, они сразу пытаются их уничтожить. Для них инженерная техника – это приоритет.
За период 2022-2023 годов инженерные войска Сил поддержки построили до тысячи опорных пунктов. С начала 2024 года уже построено несколько тысяч опорных пунктов.
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