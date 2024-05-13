Фортификации спасут многие жизни наших солдат

Украинские инженерно-позиционные подразделения строят опорные пункты на 2-й линии обороны, которые затем передают механизированное соединение, сообщает Аrmyinform.

Мы устанавливаем современную противодроновую защиту, подробно не буду рассказывать, чтобы не раскрывать все секреты россиянам, но то, что наши подразделения строят, спасет много жизней наших солдат. Дмитрий Герега Командующий Сил поддержки ВСУ

Командующий Сил поддержки отметил, что часто в сети видит комментарии, что нужно залить все бетоном. Опорные пункты, которые строят украинские военные инженеры, спасут многие пехотинцы.

Строительство опорного пункта – это наука. Да, мы используем дерево при строительстве ходов сообщений, а для огневых сооружений, бункеров — бетон. Объясняю почему. Дерево простоит 2-3 года, оно легко заменяется, быстро монтируется и при попадании снаряда не дает столько обломков на открытом пространстве, как даст бетон, - отметил Дмитрий Герега. Поделиться

Для армии РФ инженерная техника – это приоритет

Строительство опорных пунктов на 2-й линии – это опасность для жизни. Когда россияне видят, как работают украинские землеройные машины, они сразу пытаются их уничтожить. Для них инженерная техника – это приоритет.

За период 2022-2023 годов инженерные войска Сил поддержки построили до тысячи опорных пунктов. С начала 2024 года уже построено несколько тысяч опорных пунктов.