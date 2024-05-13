Силы обороны Украины сбили вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление армии РФ
По информации Генштаба в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.
Отметим, что на днях на Авдеевском направлении зенитчики 110 отдельной механизированной бригады также сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Оперативная информация о ситуации на направлениях
На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12.
На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.
На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
Военные 47-й отдельной механизированной бригады 13 мая приземлили российский вертолет Ка-52, известный также как "Аллигатор". Вражеский Ка-52 был уничтожен на Востоке нашего государства, где продолжаются активные штурмы позиций ВСУ оккупантами.
Этот вертолет является одним из самых дорогих в арсенале окупантов.
В 47 ОМБр поблагодарили бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу по вражескому вертолету. Военные отметили, что работают дальше, чтобы победить врага на фронте.
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