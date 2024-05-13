ВСУ уничтожили российский Су-25 в Донецкой области
Категория
Украина
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ВСУ уничтожили российский Су-25 в Донецкой области

Генштаб ВСУ
Су-25
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Силы обороны Украины сбили вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление армии РФ

По информации Генштаба в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.

Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников, — отмечает Генштаб.

Отметим, что на днях на Авдеевском направлении зенитчики 110 отдельной механизированной бригады также сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Оперативная информация о ситуации на направлениях

На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12.

Наши подразделения нанесли огненное поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск. Началось боевое столкновение в районе населённого пункта Старица. Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники – сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Военные 47-й отдельной механизированной бригады 13 мая приземлили российский вертолет Ка-52, известный также как "Аллигатор". Вражеский Ка-52 был уничтожен на Востоке нашего государства, где продолжаются активные штурмы позиций ВСУ оккупантами.

Этот вертолет является одним из самых дорогих в арсенале окупантов.

Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого – 16 миллионов долларов США, – написали военные.

В 47 ОМБр поблагодарили бойцов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу по вражескому вертолету. Военные отметили, что работают дальше, чтобы победить врага на фронте.

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